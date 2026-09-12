हिंदू संगठित होगा तभी बनेगा हिंदू राष्ट्र : रोहित

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संवाद न्यूज एजेंसीफलावदा। नगर स्थित ऐतिहासिक श्री बूढ़ा शिव मंदिर प्रांगण में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वावधान में फलावदा नगर सहित देहात प्रखंड की बैठक में मुख्य अतिथि विहिप के जिला संगठन मंत्री रोहित कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू समाज को जातियों में बांटने वालों से सचेत रहना होगा। हिंदू संगठित होगा तभी जाकर देश हिन्दू राष्ट्र बन सकेगा।बहन बेटियों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरना होगा। बजरंग दल के जिला सह समरसता डॉ सचिन गुप्ता ने कहा कि हिंदू सनातन धर्म को मजबूत बनाने के लिए समाज में फैल रहे जातिवाद को जड़ से समाप्त करना होगा। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाना होगा। यही विहिप और बजरंग दल का उदेश्य है।उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र अभियान के तहत हर गांव और हर घर तक संपर्क साधकर लोगों को जोड़ा जाएगा। अभियान के तहत नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे युवाओं ने संगठन की सदस्यता ली। पहले ही दिन 430 युवकों को संगठन से जोड़ा गया। बैठक में वक्ताओं ने गोवंश पालकों से अपील की कि वे अपने पशुओं को सड़कों पर लावारिस न छोड़ें।कार्यक्रम के समापन पर श्री बूढ़ा शिव मंदिर समिति की ओर से उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया गया। मंदिर समिति ने कार्यकर्ताओं को सम्मान स्वरूप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की प्रतियां भेंट कीं। कार्यक्रम में विहिप और बजरंग दल की केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों सहित विशाल सैनी, आयुष सैनी, सुमित भारती, केशव सैनी, अनुज धीमान, विजय कश्यप, सुधीर सैनी, आर्यन कश्यप, करण प्रजापति, यश सैनी, विशाल प्रधान, क्रिश सैनी, तनिष्क सैनी, सागर वाल्मीकि, लक्की सैनी, वीर वाल्मीकि सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।