फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   A havan was performed on Maha Navami at the Bengali Durgabari.

Meerut News: बंगाली दुर्गाबाड़ी में महानवमी पर हवन किया

Tue, 20 Oct 2026 06:07 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 06:07 PM IST
विज्ञापन
A havan was performed on Maha Navami at the Bengali Durgabari.
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

मेरठ। बंगाली दुर्गाबाड़ी समिति की ओर से दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत महानवमी का पर्व मनाया गया। मां दुर्गा की पूजा अर्चना, नवमी हवन और संध्या आरती में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शाम को हुए बंगाली नाटक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

हवन के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच आहुतियां दी गईं। श्रद्धालुओं ने परिवार, समाज और देश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। शाम की आरती के दौरान पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। समिति अध्यक्ष अमिताभ मुखर्जी ने कहा कि दुर्गा पूजा धार्मिक आयोजन के साथ संस्कृति, परंपरा और सामूहिक एकता का उत्सव भी है। महासचिव अभय मुखर्जी ने आयोजन में सहयोग देने वाले कलाकारों, स्वयंसेवकों और श्रद्धालुओं का आभार जताया।
विज्ञापन

पूजा सचिव सुब्रोतो विश्वास ने कहा कि हवन, आरती और नाट्य प्रस्तुति ने उत्सव को विशेष बनाया।आयोजन में सत्यजीत मुखर्जी, अभिनव दत्ता, विश्वजीत विश्वास, डॉ. सुब्रोतो सेन, रीना सेन, सुभ्रा मुखर्जी, लिपिका चौधरी, मैत्री दास, दीप्ति चौधरी, पापिया सान्याल, अल्पना चक्रवर्ती रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed