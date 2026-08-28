Meerut News: श्रेयांसनाथ महामंडल विधान में चढ़ाए 72 अर्घ्य

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11 किलो का निर्वाण लाडू अर्पित कियाशाम को दीपकों से हुई भव्य आरतीमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ। दिगंबर जैन पंचायती मंदिर आनंदपुरी में शुक्रवार को रक्षाबंधन पर्व एवं श्री 1008 श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। प्रातः भगवान को पांडुकशिला पर विराजमान कर विधि-विधानपूर्वक जलाभिषेक किया गया। शांतिधारा का सौभाग्य सुनील कुमार जैन प्रवक्ता, अतुल जैन, प्रभात जैन एवं अनंतवीर जैन को प्राप्त हुआ।श्री अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के उपसर्ग को विष्णु कुमार मुनि द्वारा दूर किए जाने की स्मृति तथा भगवान श्रेयांसनाथ के मोक्ष कल्याणक के उपलक्ष्य में निर्वाण लाडू अर्पित किए गए। तरस चंद जैन की ओर से 11 किलो का निर्वाण लाडू तथा अन्य भक्तजनों द्वारा 51 किलो लाडू भगवान को समर्पित किए गए।इस अवसर पर भगवान महावीर पूजा, देव शास्त्र गुरु पूजा, रक्षाबंधन पर्व संबंधी पूजा तथा श्रेयांसनाथ महामंडल विधान का आयोजन हुआ। महामंडल विधान में मांडले पर 72 अर्घ्य अर्पित किए गए। सभी धार्मिक क्रियाएं अरुण जैन ने विधि-विधानपूर्वक संपन्न कराईं।संध्याकाल में मंदिर परिसर जगमग दीपकों से रोशन हो उठा। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ भगवान की भव्य आरती की और धर्मलाभ प्राप्त किया।