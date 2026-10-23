फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   50.38% voter turnout in the Graduates' constituency, 60.39% in the Teachers' constituency

Meerut News: स्नातक में 50.38, शिक्षक में 60.39 फीसदी मतदान

Fri, 23 Oct 2026 08:25 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 08:25 PM IST
विज्ञापन
50.38% voter turnout in the Graduates' constituency, 60.39% in the Teachers' constituency
हस्तिनापुर मतदान स्थल का निरीक्षण करते डीएम एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति स्रोत संवाद
हस्तिनापुर। मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी निर्वाचन के लिए शुक्रवार को विकासखंड कार्यालय स्थित मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। शाम 4:00 बजे तक स्नातक निर्वाचन में 50.38 फीसदी और शिक्षक निर्वाचन में 60.39 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व कुंवर वीरेंद्र मौर्य, एसडीएम संतोष कुमार और सीओ पंकज लवानिया भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशियों दिनेश कुमार गोयल (स्नातक) और श्रीचंद शर्मा (शिक्षक) के समर्थन में अपील की। नगर पंचायत अध्यक्ष सुधा खटीक और ब्लॉक प्रमुख नितिन पोसवाल सहित अन्य भाजपा नेता सक्रिय रहे। सपा नेता हिमांशु सिद्धार्थ और रुद्र प्रताप सिंह ने भी अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की।

हस्तिनापुर मतदान स्थल का निरीक्षण करते डीएम एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति स्रोत संवाद

हस्तिनापुर मतदान स्थल का निरीक्षण करते डीएम एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति स्रोत संवाद

हस्तिनापुर मतदान स्थल का निरीक्षण करते डीएम एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति स्रोत संवाद

हस्तिनापुर मतदान स्थल का निरीक्षण करते डीएम एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति स्रोत संवाद

हस्तिनापुर मतदान स्थल का निरीक्षण करते डीएम एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति स्रोत संवाद

हस्तिनापुर मतदान स्थल का निरीक्षण करते डीएम एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति स्रोत संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed