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Meerut News: धनतला में स्वास्थ्य शिविर में 395 ग्रामीणों की जांच

Sun, 27 Sep 2026 06:26 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:26 PM IST
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395 people examined at health camp in Dhantala
खरखौदा के गांव धनतला में स्वास्थ्य शिविर में जांच करते ग्रामीण (आयोजक)
संवाद न्यूज एजेंसी
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खरखौदा। खरखौदा ब्लॉक के धनतला गांव में रविवार को न्यूबर्ग औद्योगिक समूह एवं जसवंत सिंह रामेश्वरी त्यागी ट्रस्ट के तत्वावधान में सेवा संकल्प अभियान के तहत 18वां निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 395 ग्रामीणों की विभिन्न स्वास्थ्य जांच की गई। 285 लोगों की आंखों की जांच कर जरूरतमंदों को निशुल्क चश्मे वितरित किए गए।
शिविर का शुभारंभ पूर्व विधायक सतवीर त्यागी ने किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर गांव के अंतिम छोर तक बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीणों को उपचार और जांच के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए इस तरह के स्वास्थ्य शिविर महत्वपूर्ण हैं।
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शिविर में चिकित्सकों की टीम ने 215 लोगों की रक्त जांच की। 86 लोगों की मुंह के कैंसर, 135 महिलाओं की स्तन कैंसर और 47 महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की जांच की गई।
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आंखों की जांच के दौरान जरूरतमंद लोगों को निशुल्क चश्मे वितरित किए गए। महिलाओं को सेनेटरी पैड भी उपलब्ध कराए गए। शिविर में अनिल त्यागी, अतुल त्यागी, प्रदीप त्यागी, संदीप त्यागी, फिरेराम, मुनेंद्र मावी, अक्षय प्रजापति और कपिल त्यागी आदि मौजूद रहे।
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