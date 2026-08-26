Meerut News: 200 किलो तैयार खोया व अन्य सामान नष्ट कराया

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- खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दौराला क्षेत्र के चिरौड़ी गांव में की कार्रवाईसंवाद न्यूज एजेंसीदौराला (मेरठ)। नकली खोया तैयार कर बाजार में बेचने की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दौराला क्षेत्र के चिरौड़ी गांव में खोया निर्माण इकाई पर छापा मारा। टीम ने मौके से करीब 200 किलो तैयार खोया बरामद कर नष्ट कराया। इसके अलावा 120 लीटर दूध, 57 किलो वनस्पति, एक किलो अज्ञात केमिकल और करीब 25 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर भी मिला। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के संदेह में खोया, दूध, वनस्पति और स्किम्ड मिल्क पाउडर के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।मंगलवार रात मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शर्मा को नकली खोया तैयार किए जाने की सूचना मिली थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम पुलिस बल के साथ चिरौड़ी गांव पहुंची। टीम ने खाद्य कारोबारी सोनू प्रजापति के प्रतिष्ठान पर छापा मारकर खोया निर्माण इकाई का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां खोया बनाने का काम चलता मिला। मौके पर मिले पदार्थों के मिश्रण से खोया तैयार किए जाने की आशंका जताई गई।खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मिलावट के संदेह में खोया, स्किम्ड मिल्क पाउडर, दूध और वनस्पति के नमूने लिए। नमूना लेने के बाद करीब 55 किलो वनस्पति और 21 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर सीज कर खाद्य कारोबारी की अभिरक्षा में सौंप दिया।वहीं, खराब और अस्वच्छ स्थिति में रखे तथा मिलावट के संदेह वाले करीब 200 किलो खोया को कारोबारी की सहमति से नष्ट करा दिया गया। नष्ट किए गए खोया की अनुमानित कीमत करीब 50 हजार रुपये बताई गई है। उनके अनुसार बरामद वनस्पति की अनुमानित कीमत 11 हजार और स्किम्ड मिल्क पाउडर की कीमत करीब 9450 रुपये है। मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।