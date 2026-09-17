Meerut News: निशुल्क नेत्र शिविर में 167 रोगियों की जांच
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:05 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:05 PM IST
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बहसूमा। कस्बे के मुख्य मार्ग स्थित बाहरला महादेव मंदिर परिसर में बृहस्पतिवार को दुर्गा मंदिर उपासक समिति के तत्वावधान में निशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया। वरदान धर्मार्थ नेत्र सेवा संस्थान, प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर के चिकित्सकों ने शिविर पहुंच 167 रोगियों की आंखो की जांच की। जांच के बाद 23 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयनित किया। 25 मरीजों को चश्मे का नंबर दिया गया। शिविर का शुभारंभ हवन-यज्ञ के साथ किया गया। शिविर में सत्यप्रकाश रेशु, लोकेश सिंघल, रामावतार शर्मा, विपिन माहेश्वरी, दीपक मास्टर, दीपक गर्ग और पंकज कुमार व शिवम आदि रहे। संवाद
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