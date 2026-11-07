Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   16 stalls set up for the sale of green firecrackers

Meerut News: ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए लगाईं 16 दुकानें

Sat, 07 Nov 2026 07:05 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 07:05 PM IST
विज्ञापन
16 stalls set up for the sale of green firecrackers
मवाना। स्थानीय जूनियर हाईस्कूल के पास ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 16 दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। यहां सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीओ पंकज लवानिया ने मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि आग की किसी भी संभावित दुर्घटना से निपटने के लिए अपनी-अपनी दुकानों पर रेत की बोरियां, पानी से भरी बाल्टियां और सुरक्षा मानकों के अनुरूप अग्निशामक यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। यदि किसी भी दुकान पर एक्सपायरी या अमानक स्तर का सिलेंडर पाया जाता है तो उसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed