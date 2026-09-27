157 घंटे के महासफाई अभियान : रविवार को भी हुई सफाई

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगर पालिका की ओर से रविवार को भी कस्बे में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न मोहल्लों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर साफ-सफाई की और जमा कूड़े को हटाया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलाने की अपील की गई।नगर पालिका की ओर से 25 सितंबर से दो अक्तूबर तक 157 घंटे का सतत महासफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कस्बे के बाजारों, मोहल्लों, सार्वजनिक स्थलों और अन्य चिह्नित स्थानों पर विशेष सफाई कराई जा रही है। अभियान में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं।अभियान के तहत आगामी दिनों में स्वच्छ मोहल्ला, स्वच्छ बाजार, कचरा पृथक्करण, प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ जागरूकता, श्रमदान, पौधरोपण और सफाई मित्रों से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। लोगों को गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने के लिए भी जागरुक किया जाएगा।नगर पालिका की ओर से एक अक्तूबर को विशेष श्रमदान अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। वहीं, दो अक्तूबर को स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य नगर को स्वच्छ रखने के साथ नागरिकों को भी सफाई और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों से जोड़ना है।