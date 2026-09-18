Meerut News: 118 शिकायतें दर्ज, 37 का मौके पर निस्तारण

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शुक्रवार को मेले में पहुंचे विभिन्न गांवों के गन्ना किसानों ने अपनी गन्ना पर्ची, सर्वे, बैंक खाता संशोधन और नए पंजीकरण से जुड़ी कुल 118 शिकायतें समिति के समक्ष दर्ज कराईं। समिति सचिव विक्रम बहादुर सिंह और विभागीय अधिकारियों ने सक्रियता दिखाते हुए मौके पर ही 37 शिकायतों की जांच कर उनका तत्काल प्रभाव से निस्तारण किया। शेष बची 81 शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए संबंधित सुपरवाइजरों और अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया है। मेले में विशेष रूप से गन्ना क्षेत्रफल का मिलान, आधार कार्ड से गन्ना सट्टे की लिंकिंग और नए सट्टे चालू कराने जैसी समस्याओं को लेकर किसान ज्यादा संख्या में पहुंचे थे। अधिकारियों ने किसानों को आश्वस्त किया कि मेले की अवधि में प्राप्त होने वाली वैध शिकायत का निस्तारण पारदर्शिता के साथ किया जाएगा।

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मवाना। सरकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड के प्रांगण में आयोजित किए जा रहे समिति स्तरीय मेले के चौथे दिन भी किसानों की समस्याओं को लेकर गहमागहमी का माहौल बना रहा।