फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Two smugglers arrested with 423 liters of illicit Indian-made foreign liquor transported from Delhi to Bihar

बिहार पहुंचने से पहले खुल गया खेल: बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में पांच लाख की शराब, दो तस्कर गिरफ्तार

Mon, 05 Oct 2026 05:51 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, मऊ।
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ। Published by: Pragati Chand Updated Mon, 05 Oct 2026 05:51 PM IST
सार

दिल्ली से बिहार भेजी जा रही 423 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार किए गए। ये कार्रवाई मऊ-आजमगढ़ बॉर्डर स्थित दोहरीघाट थाना के रामनगर गांव में हुई। दोनों आरोपी दिल्ली और मिर्जापुर जिले के रहने वाले हैं।

विज्ञापन
Two smugglers arrested with 423 liters of illicit Indian-made foreign liquor transported from Delhi to Bihar
मामले की जानकारी लेती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मऊ जिले के दोहरीघाट थाना के मऊ-आजमगढ़ बॉर्डर स्थित रामनगर गांव से रविवार की रात पुलिस और एसओजी की टीम ने शराब तस्करी के आरोप में सूरज चौधरी और फरीद खां को गिरफ्तार कर लिया। उनकी चार पहिया वाहन से पुलिस ने 423 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। दोनों बिना नंबर प्लेट की एक्सयूवी से मऊ-बलिया के रास्ते बिहार लेकर जा रहे थे। 

विज्ञापन


क्या है पूरा मामला
घोसी सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एसओजी और दोहरीघाट थाना की पुलिस टीम ने रविवार की रात करीब 3:30 बजे रामनगर स्थित मऊ-आजमगढ़ के बॉर्डर पर पहुंकर घेराबंदी कर दी। कुछ देर बाद आजमगढ़ की सीमा से आ रही एक्सयूवी को रोककर तलाशी ली गई। अंदर दो युवक बैठे थे और शराब की पेटियां पड़ी थीं। 
विज्ञापन


तस्कर दिल्ली के पटेल थाना करोलबाग रंजीत नगर निवासी सूरज चौधरी और मिर्जापुर जिले के विंध्याचल थाना के कंतित शरीफ निवासी फरीद खां को गिरफ्तार कर थाने ले आई। उनके पास इससे संबंधित कोई कागजात नहीं थे और न ही कार पर नंबर प्लेट लगा था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इसे भी पढ़ें; यूपी: कौन हैं विद्यासागर सोनकर, जिन्हें भाजपा ने बनाया राज्यसभा प्रत्याशी, चार दशक के सियासी सफर की पूरी कहानी

गाड़ी से से रॉयल स्टैग की 750 एमएल की 528, रॉयल ग्रीन व्हिस्की की 750 एमएल की 36 शीशियां बरामद कीं, जिसकी कीमत पांच लाख रुपये है। गाड़ी और शराब को सीज कर लिया गया। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed