बिहार पहुंचने से पहले खुल गया खेल: बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में पांच लाख की शराब, दो तस्कर गिरफ्तार
दिल्ली से बिहार भेजी जा रही 423 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार किए गए। ये कार्रवाई मऊ-आजमगढ़ बॉर्डर स्थित दोहरीघाट थाना के रामनगर गांव में हुई। दोनों आरोपी दिल्ली और मिर्जापुर जिले के रहने वाले हैं।
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मऊ जिले के दोहरीघाट थाना के मऊ-आजमगढ़ बॉर्डर स्थित रामनगर गांव से रविवार की रात पुलिस और एसओजी की टीम ने शराब तस्करी के आरोप में सूरज चौधरी और फरीद खां को गिरफ्तार कर लिया। उनकी चार पहिया वाहन से पुलिस ने 423 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। दोनों बिना नंबर प्लेट की एक्सयूवी से मऊ-बलिया के रास्ते बिहार लेकर जा रहे थे।
क्या है पूरा मामला
घोसी सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एसओजी और दोहरीघाट थाना की पुलिस टीम ने रविवार की रात करीब 3:30 बजे रामनगर स्थित मऊ-आजमगढ़ के बॉर्डर पर पहुंकर घेराबंदी कर दी। कुछ देर बाद आजमगढ़ की सीमा से आ रही एक्सयूवी को रोककर तलाशी ली गई। अंदर दो युवक बैठे थे और शराब की पेटियां पड़ी थीं।
तस्कर दिल्ली के पटेल थाना करोलबाग रंजीत नगर निवासी सूरज चौधरी और मिर्जापुर जिले के विंध्याचल थाना के कंतित शरीफ निवासी फरीद खां को गिरफ्तार कर थाने ले आई। उनके पास इससे संबंधित कोई कागजात नहीं थे और न ही कार पर नंबर प्लेट लगा था।
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गाड़ी से से रॉयल स्टैग की 750 एमएल की 528, रॉयल ग्रीन व्हिस्की की 750 एमएल की 36 शीशियां बरामद कीं, जिसकी कीमत पांच लाख रुपये है। गाड़ी और शराब को सीज कर लिया गया। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।