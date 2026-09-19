Mau News: आजमगढ़-मऊ मार्ग पर टक्कर में बस क्षतिग्रस्त
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:14 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:14 AM IST
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वलीदपुर। आजमगढ़-मऊ मार्ग पर शुक्रवार को दो बसों की टक्कर हो गई। मऊ डिपो की बस को ओवरटेक करते समय आजमगढ़ डिपो की बस ने साइड से टक्कर मारी। इस हादसे में मऊ डिपो की बस का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं।
यह घटना मुहम्मदाबाद गोहना के जमालपुर मोहल्ले में प्रेमा नर्सिंग होम के पास हुई। मऊ डिपो की बस यात्रियों को लेकर आजमगढ़ जा रही थी। पीछे से आ रही आजमगढ़ डिपो की बस ने आगे निकलने का प्रयास किया। ओवरटेक के दौरान दोनों बसों के बीच साइड से टक्कर हो गई।
चालक ने बस को नियंत्रित कर सड़क किनारे रोका। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ओवरटेक करते समय बसों के बीच पर्याप्त दूरी नहीं थी। हादसे के बाद कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। टक्कर मारने वाली बस का पीछा कर उसे मुहम्मदाबाद गोहना के शहीद चौराहे पर रोका गया। पुलिस को सूचना दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर जांच की।
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मऊ डिपो की बस लगभग बीस मिनट बाद आजमगढ़ रवाना हुई। इसपरिवहन विभाग के अधिकारियों को भी घटना की जानकारी दी गई है। विभागीय स्तर पर बसों की क्षति का आकलन किया जा रहा है। मोहम्मदाबाद कोतवाल केके वर्मा ने बताया कि हादसे की जानकारी परिवहन निगम को देकर जांच की जा रही है। संवाद
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यह घटना मुहम्मदाबाद गोहना के जमालपुर मोहल्ले में प्रेमा नर्सिंग होम के पास हुई। मऊ डिपो की बस यात्रियों को लेकर आजमगढ़ जा रही थी। पीछे से आ रही आजमगढ़ डिपो की बस ने आगे निकलने का प्रयास किया। ओवरटेक के दौरान दोनों बसों के बीच साइड से टक्कर हो गई।
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चालक ने बस को नियंत्रित कर सड़क किनारे रोका। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ओवरटेक करते समय बसों के बीच पर्याप्त दूरी नहीं थी। हादसे के बाद कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। टक्कर मारने वाली बस का पीछा कर उसे मुहम्मदाबाद गोहना के शहीद चौराहे पर रोका गया। पुलिस को सूचना दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर जांच की।
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मऊ डिपो की बस लगभग बीस मिनट बाद आजमगढ़ रवाना हुई। इसपरिवहन विभाग के अधिकारियों को भी घटना की जानकारी दी गई है। विभागीय स्तर पर बसों की क्षति का आकलन किया जा रहा है। मोहम्मदाबाद कोतवाल केके वर्मा ने बताया कि हादसे की जानकारी परिवहन निगम को देकर जांच की जा रही है। संवाद