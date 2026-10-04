Mau News: कार को टक्कर मारते हुए खाई में गिरकर पलटा ट्रेलर, कॉलेज संस्थापक की मौत

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गढ़वा गांव निवासी महेंद्र यादव ने बताया कि उनके बड़े भाई जितेंद्र यादव शनिवार की सुबह किसी काम से खुद कार चलाकर रतनपुरा की तरफ जा रहे थे। वह थलईपुर की तरफ करीब 200 मीटर आगे बढ़े ही थे कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर से तेज धमाके के साथ उनकी कार की टक्कर हो गई। तेज आवाज सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और कार में फंसे जितेंद्र यादव को बाहर निकाला। उन्हें एंबुलेंस से रतनपुरा सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि टक्कर के बाद कार का एयरबैग खुल गया था, बावजूद इसके उनकी जान नहीं बच पाई। छोटे भाई महेंद्र यादव की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।शोक में बंद रहे शिक्षण संस्थानइंटर कॉलेज के संस्थापक जितेंद्र यादव की मौत से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। राजबली उच्चतर इंटर कॉलेज में सुबह छात्र-छात्राओं के पहुंचने पर सुबह की प्रार्थना सभा में शोकसभा की गई। सभी ने दो मिनट का मौन रखकर उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। इस शोक में रतनपुरा ब्लॉक के दर्जनों शिक्षण संस्थानों में छुट्टी कर दी गई।भाई की तहरीर पर अज्ञात ट्रेलर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। खाई में पलटे ट्रेलर को जब्त किया गया है। उसे निकलवाकर थाने में खड़ा किया जाएगा। वाहन नंबर के आधार पर संपर्क करके मालिक को बुलाया जाएगा, ताकि चालक के संबंध में सही जानकारी मिल सके। - भगवान राम, थानाध्यक्ष, हलधरपुर