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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Following a death in Dargah village, the DJ was turned off to facilitate the immersion of 46 idols of Goddess Lakshmi.

Mau News: दरगाह गांव में इंतकाल, डीजे बंद कर मां लक्ष्मी की 46 प्रतिमाओं का विसर्जन कराया

Fri, 13 Nov 2026 01:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:02 AM IST
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Following a death in Dargah village, the DJ was turned off to facilitate the immersion of 46 idols of Goddess Lakshmi.
मधुबन। थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बुधवार की रात तक मां लक्ष्मी की 46 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। बुधवार की सुबह से शुरू हुआ विसर्जन का सिलसिला रात करीब 10 बजे तक चलता रहा।
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इस दौरान एक ऐसा दृश्य भी देखने को मिला, जिसने सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की। दरगाह गांव में शमीना खातून (64) का निधन होने के कारण मातमी माहौल था। ऐसे में राजभर बस्ती से निकला विसर्जन जब वहां पहुंचा तो आयोजकों ने डीजे बंद करा दिया। जुलूस में शामिल सभी लोग शांतिपूर्वक उस रास्ते से गुजरे।
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कोल्हुआ, उंदुरा, रामपुर, खड़ीचा, आदमपुर और सूरजपुर सहित कई गांवों से जुलूस निकाले गए। दरगाह में निकले जुलूस में युवा डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। पूरे क्षेत्र में विसर्जन को लेकर उत्साह का माहौल रहा। प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्त अंत तक मौके पर मौजूद रहकर गतिविधियों की निगरानी करते रहे।
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थाना क्षेत्र में 119 मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं। सोमवार से ही विसर्जन का क्रम जारी है। अब तक 67 प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका था। बुधवार को 46 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, जबकि शेष छह प्रतिमाओं का विसर्जन बृहस्पतिवार को कराया गया।
इस दौरान लक्ष्मण वर्मा, नींबू लाल विश्वकर्मा, हरिओम शर्मा, सुनील मौर्य, हरिवंश मौर्य, रविंद्र यादव, अंकित मद्धेशिया आदि लोग शामिल रहे। संवाद
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