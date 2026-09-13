Mau News: राज्यस्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी होंगे सम्मानित

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क्षेत्र के इटौरा डोरीपुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के खिलाड़ियों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल में आयोजित 36वीं राज्यस्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर आजमगढ़ मंडल को प्रथम स्थान दिलाया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर विद्यालय परिसर में 14 सितंबर को दोपहर 12 बजे सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में नगर पंचायत कोपागंज के अधिशासी अधिकारी डॉ. सीएल तिवारी मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानाध्यापक रूपेश कुमार पांडेय ने बताया कि खिलाड़ियों ने मेहनत और प्रतिभा के बल पर विद्यालय व जनपद का नाम रोशन किया है। समारोह में खिलाड़ियों का अभिनंदन कर उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा।