Mau News: आश्रय स्थल पर मिली गंदगी, पेयजल और हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी

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इस दौरान व्यवस्थाओं में गंभीर लापरवाही और अनियमितताएं मिलीं, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आश्रय स्थल पर स्वच्छता, पेयजल और हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। पशुओं को खिलाने के लिए रखा गया पशु आहार और नमक भी कई माह पुराना पाया गया।निरीक्षण के समय कोई केयरटेकर उपस्थित नहीं था। देखभाल के अभाव में कई गोवंश बीमार अवस्था में मिले। मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोवंश आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी गोवंशों के लिए पर्याप्त चारा, स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करने को कहा।सीडीओ ने संबंधित केयरटेकरों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। उन्हें नियमित रूप से आश्रय स्थल पर उपस्थित रहकर गोवंशों की देखभाल सुनिश्चित करने को कहा गया। निरीक्षण में मिली कमियों पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और केयरटेकरों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।