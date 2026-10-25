Mau News: आज कड़ी सुरक्षा के बीच दो पालियों में होगी पीईटी

विज्ञापन

जिले में होने वाली पीईटी परीक्षा को नकलविहीन संपन्न कराने के लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा वायस रिकार्डरयुक्त सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी।जिले में 25, 30 अक्तूबर और एक नवंबर को आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था संभालने के लिए प्रत्येक केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। परीक्षा के दौरान पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इस बाबत जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम प्रसाद का कहना है कि परीक्षा संबंधित सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा को हर हाल में नकलविहीन संपन्न कराया जाएगा।इन केंद्रों पर होगी परीक्षाडीएवी इंटर कॉलेज मऊ, टाउन इंटर कॉलेज मुहम्मदाबादगोहना, डीएवी बालिका इंटर कॉलेज मऊ, मुस्लिम इंटर काॅलेज मऊ, सोपीधापा खंडेलवाल बालिका इंटर कॉलेज मऊ, तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज मऊ, सरदार बल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज हलधरपुर,नेशनल इंटर कॉलेज मुहम्मदाबादगोहना,श्री दधिवल इंटर कॉलेज रैनी, पब्लिक बालिका इंटर कॉलेज बरामदपुर मुहम्मदाबादगोहना, बाबा थानीदास ग्रामीण विद्यापीठ इंटर कॉलेज अमिला, लिटिल फ्लावर चिल्ड्रेन स्कूल सिकटिया,संत गणिनाथ पीजी कॉलेज मुहम्मदाबादगोहना और सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।