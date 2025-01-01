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Mau News: कलम की पूजा कर कायस्थबंधुओं ने भगवान चित्रगुप्त को पूजा

Thu, 12 Nov 2026 12:49 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:49 AM IST
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The Kayastha community worshipped Lord Chitragupta by performing a ritual offering to their pens
नगर के सहादतपुरा ​स्थित चित्रगुप्त मंदिर में श्री चित्रगुप्त पूजा में हवन करते कायस्थ बंधु। संव
मऊ। नगर के सहादतपुरा स्थित चित्रगुप्त मंदिर में भगवान चित्रगुप्त की पूजा और जन्मोत्सव का पर्व बुधवार को मनाया गया। इस पावन अवसर पर कायस्थ समाज के लोगों ने एकत्र होकर भगवान चित्रगुप्त की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और कलम-दवात की पूजा कर देश व समाज की सुख-समृद्धि की कामना की।
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मंदिर में सबसे पहले कथा हुई। जिसके बाद सभी कायस्थ बंधुओं ने कलम दवात की पूजा किया। इसके बाद सभी ने हवन किया। पूजन-अर्चन के उपरांत सभी ने भगवान चित्रगुप्त के बताए मार्ग पर चलने और समाज को संगठित व शिक्षित करने का संकल्प लिया। इस दौरानरवीन्द्र लाल श्रीवास्तव, रामजन्म लाल श्रीवास्तव, जयप्रकाश लाल श्रीवास्तव, डॉ. अशोक श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव, कृष्ण मोहन श्रीवास्तव, अश्वनी कुमार श्रीवास्तव, अजय उपस्थित रहे।
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