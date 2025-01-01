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Mau News: भाजपा ने दोहरीघाट में लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली

Thu, 12 Nov 2026 12:57 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:57 AM IST
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The BJP held a Save Democracy, End Anarchy march in Dohrighat
दोहरीघाट में पदयात्रा निकालते भाजपा कार्यकर्ता। स्रोत- स्वयं
दोहरीघाट। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने कस्बे में एक पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा का नाम लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ था। भाजपा ने इसके माध्यम से अपनी हुंकार भरी। भाजपा गोरखपुर क्षेत्रीय महामंत्री भाष्कर निषाद ने इसका नेतृत्व किया।
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पदयात्रा के दौरान लोगों के हाथों में तिरंगा था। उनकी जुबान पर भारत माता की ज’ के नारे थे। देशभक्ति के तरानों के बीच पूरा इलाका नारों से गूंज उठा। यह पदयात्रा लगभग ढाई किलोमीटर लंबी थी।
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इसमें भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बड़ी संख्या में आमजन भी इस पदयात्रा का हिस्सा बने। पदयात्रा कस्बे के रामघाट से शुरू हुई। यह सदर चौक, आजमगढ़ मोड़ और सब्जी मंडी से गुजरी। इसके बाद रोडवेज और ब्लॉक मुख्यालय होते हुए आगे बढ़ी। पदयात्रा का समापन चौहान चौक पर हुआ। लोगों के हाथों में भाजपा के झंडे थे। लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ लिखी तख्तियां भी नजर आईं।
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क्षेत्रीय महामंत्री भाष्कर निषाद ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल लोकतंत्र की हत्या के लिए अराजकता फैला रहे हैं।
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