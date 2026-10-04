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Mau News: सपा कार्यकर्ताओं ने दिव्यांगजनों के साथ निकाली रैली

Sun, 04 Oct 2026 12:48 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:48 AM IST
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SP workers took out a rally with differently-abled people
मधुबन के कटघरा शंकर में दिव्यांगजनों के साथ पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा ने निकाली रैली। स्रोत-
फतहपुर मंडाव। समाजवादी पार्टी की तरफ से स्थानीय विकासखंड क्षेत्र के कटघरा शंकर में शनिवार कोकार्यकर्ताओं ने दिव्यांगजनों के साथ रैली निकाली। पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा के नेतृत्व में निकली रैली कार्यकर्ताओं और दिव्यांगजनों ने “लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, वोट बचाओ, देश बचाओ” के नारे लगाए।इस दौरान लीलावती कुशवाहा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है तो कुर्सी से उतारो और लोगों से लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। रैली में शामिल दिव्यांगजन हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। इस मौके पर राधेश्याम, आनंद मौर्य, प्रधान, उमेश, अजय कुमार, परशुराम आदि मौजूद थे।
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