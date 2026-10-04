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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Soil from the canal embankment is being transported in trolleys

Mau News: नहर के किनारे बंधे की मिट्टी को ट्राॅलियों से ढोया जा रहा

Sun, 04 Oct 2026 12:47 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:47 AM IST
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Soil from the canal embankment is being transported in trolleys
गोफा के समीप पम्प कैनाल नहर की पटरी की मिट्टी जेसीबी से उठाने के बाद गायब मिट्टी।संवाद
अमिला। दोहरीघाट पंप कैनाल से सिल्ट सफाई के बाद निकलने वाली नहर के किनारे बंधे की मिट्टी को ट्राॅलियों से ढोया जा रहा है। क्षेत्र के गोफा, बहरामपुर, कैलवर, बनगांवा समेत कई स्थानों पर नहर की सिल्ट सफाई के दौरान किनारे रखी गई मिट्टी को रात के अंधेरे में जेसीबी लगाकर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से धड़ल्ले से ढोए जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार, नहर के किनारे कई स्थानों पर करीब तीन से चार किलोमीटर तक मिट्टी उठाई जा चुकी है और जिम्मेदार मौन साधे हुए है।
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ग्रामीण राकेश सिंह पटेल, मुकेश, कृष्णा और उपेंद्र आदि का आरोप है कि दोहरीघाट पंप कैनाल नहर के किनारे रखी मिट्टी को लंबे समय से रात में धड़ल्ले से उठाया जा रहा है। इस बाबत सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता सतीश मिश्रा का कहना है कि मामले की शिकायत संबंधित थाने में की गई है। पूछताछ के आधार पर चार लोगों को नोटिस भेजा गया है।
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