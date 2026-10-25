Mau News: महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय बॉक्सिंग में सर्वोदय पीजी कॉलेज चैंपियन

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डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ को पुरुष वर्ग में तृतीय स्थान मिला। महिला वर्ग में सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी दूसरे स्थान पर रहा। मां शारदा पीजी कॉलेज ने महिला वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया। आयोजन सचिव डॉ. सत्येंद्र कांत मौर्य ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अनुशासन व आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। विज्ञापन

खेल गतिविधियों का महत्व

महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. वंदना पांडेय ने खेल गतिविधियों को छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। प्राचार्य ने उन्हें भविष्य में भी लगन से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। समापन समारोह में विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। उन्हें प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार प्रदान किए गए। डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ को पुरुष वर्ग में तृतीय स्थान मिला। महिला वर्ग में सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी दूसरे स्थान पर रहा। मां शारदा पीजी कॉलेज ने महिला वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया। आयोजन सचिव डॉ. सत्येंद्र कांत मौर्य ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अनुशासन व आत्मविश्वास बढ़ाते हैं।खेल गतिविधियों का महत्वमहाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. वंदना पांडेय ने खेल गतिविधियों को छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। प्राचार्य ने उन्हें भविष्य में भी लगन से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। समापन समारोह में विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। उन्हें प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार प्रदान किए गए।

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घोसी। महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्ध अंतर महाविद्यालयीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता शनिवार को हुई। यह आयोजन नगर के मझवारा मोड़ स्थित सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी के परिसर में हुआ। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय से जुड़े सात महाविद्यालयों के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कड़े मुकाबलों के बाद पुरुष वर्ग में मेजबान सर्वोदय पीजी कॉलेज ने चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। वहीं, महिला वर्ग में डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। पुरुष वर्ग में ऋषि राम नरेश पीजी कॉलेज मोलनापुर दुबारी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।