Mau News: जनकसुता समेत रघुराई। पेखि प्रहरषे मुनि समुदाई...

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रामलीला समिति के पदाधिकारियों और अन्य लोगों ने भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता की आरती उतार कर आशीर्वाद लिया। रामलीला समिति के अध्यक्ष अजय कुमार यादव ने राज्याभिषेक देखने आने वाले सभी श्रद्धालुओं का इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद दिया। विज्ञापन



मीना बाजार में महिलाओं ने की खरीदारी

कोपागंज। रामराज्याभिषेक को लेकर ओड़ियाना बाजार में लगे मीना बाजार में खरीदारी को लेकर महिलाओं का हुजूम पूरी रात चलता रहा, जबकि उक्त मीना बाजार में सुरक्षा कर्मियों व महिला पुलिस कर्मियों के अलावा किसी भी युवा व पुरुष को आने जाने की सख्त मनाही थी। रामलीला समिति के पदाधिकारियों और अन्य लोगों ने भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता की आरती उतार कर आशीर्वाद लिया। रामलीला समिति के अध्यक्ष अजय कुमार यादव ने राज्याभिषेक देखने आने वाले सभी श्रद्धालुओं का इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद दिया।मीना बाजार में महिलाओं ने की खरीदारीकोपागंज। रामराज्याभिषेक को लेकर ओड़ियाना बाजार में लगे मीना बाजार में खरीदारी को लेकर महिलाओं का हुजूम पूरी रात चलता रहा, जबकि उक्त मीना बाजार में सुरक्षा कर्मियों व महिला पुलिस कर्मियों के अलावा किसी भी युवा व पुरुष को आने जाने की सख्त मनाही थी।

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कोपागंज। कस्वे की ऐतिहासिक रामलीला का समापन शुक्रवार रात को राम अयोध्या आगमन और राम राज्याभिषेक के भावपूर्ण मंचन के साथ संपन्न हुआ। जनकसुता समेत रघुराई। जनकसुता समेत रघुराई। पेखि प्रहरषे मुनि समुदाई...की लयबद्ध पंक्तियों के बीच प्रभुश्री राम का राज्याभिषेक होते ही पूरा पंडाल जयश्रीराम के जयकारे से गृूंज उठा। लंकापति रावण का अंत करने के बाद, भरत मिलाप के उपरांत प्रभु श्रीराम, भ्राता लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, व माता सीता, हनुमान सहित अयोध्या पहुंचें, जहां अवध की प्रजा सभी का भव्य स्वागत करती है। राजगद्दी पर बड़े भाई प्रभु श्रीराम की चरण पादुका रखकर राज कर रहे भ्राता भरत, भगवान श्रीराम के अयोध्या वापस लौटने पर उन्हें राजपाट सौंप देते हैं, इसके बाद गुरु वशिष्ट के निर्देश पर राम और सीता का मंत्रोच्चार के बीच राज्याभिषेक किया जाता है, राज्याभिषेक होते ही श्रद्धालुओं के जयघोष से पंडाल गूंंज उठा।