Mau News: मंत्री एके शर्मा ने बाढ़ पीड़ितों की सुनीं समस्याएं, राहत किट बांटी

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इस दाैरान मंत्री एके शर्मा ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनीं और उनकी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है।इस दाैरान मंत्री ने आश्वासन दिया कि जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में कोई लापरवाही नहीं होगी।उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। फतहपुर मंडाव ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि प्रवीण कुंवर सिंह, उपजिलाधिकारी दीपक सिंह थे।उधर, दुबारी में मंत्री एके शर्मा ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद किया। उन्होंने उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना। मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी।उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।