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शुक्रवार को तड़के धुंध छाई रही। इसके चलते लोग देर से घरों से बाहर निकले। दिन भर हल्की धूप रही। बढ़ती ठंड का असर अब लोगों की दिनचर्या पर भी दिखाई देने लगा है। सुबह और शाम लोग जैकेट, स्वेटर और टोपी पहनकर घरों से निकलते देखे रहे हैं। तापमान गिरने से ठंड बढ़ती जा रही है, इससे बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी हो रही है। मौसम बदलाव से सर्दी, खांसी और जुकाम सहित विभिन्न बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। इस संबंध में जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. अनिल कुमार का कहना है कि मौसम में बदलाव के कारण शरीर को तापमान के अनुरूप ढालने में परेशानी होती है। ऐसे में संक्रमण संबंधी शिकायतें बढ़ सकती हैं। बताया कि बच्चों, बुजुर्गों और सांस, हृदय रोग से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ठंडी हवा के सीधे संपर्क से बचने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर नजदीक के अस्पताल जाकर चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। आर्द्रता 64 प्रतिशत रही। जबकि पांच किमी की रफ्तार से हवा चल रही थी।चार दिन का तापमाननवंबर अधिकतम न्यूनतम27 26 1126 26 1225 27 1424 27 15