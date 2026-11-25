वार्ता के बाद पानी की टंकी पर चढ़ीं महिलाएं

अधिकारियों से वार्ता के बाद बड़ी संख्या में महिला-पुरुष पानी की टंकी के पास पहुंच गए। इसी दौरान कुछ महिलाएं टंकी पर चढ़ गईं। महिलाओं ने कहा कि जब तक गोंड़ जाति का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा, तब तक वे नीचे नहीं उतरेंगी। घटना के बाद तहसील परिसर और आसपास के क्षेत्र में हलचल मच गई।



बच्चों की पढ़ाई और भविष्य का दिया हवाला

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जाति प्रमाणपत्र नहीं बनने से बच्चों को स्कूल-कॉलेज में दाखिला लेने, छात्रवृत्ति प्राप्त करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में परेशानी हो रही है। समाज के लोगों ने प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान कराने की मांग की है।