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Mau News: मऊ क्रिकेट एकेडमी ने गोरखपुर क्रिकेट क्लब को 35 रनों से हराया

Tue, 10 Nov 2026 11:50 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:50 PM IST
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Mau Cricket Academy defeated Gorakhpur Cricket Club by 35 runs.
नगर के सहादतपुरा ​स्थित मैदान पर आयोजित मैच में शाॅट लगाता बल्लेबाज। संवाद
मऊ। नगर के सहादतपुरा स्थित वेदांत क्रिकेट एकेडमी के मैदान पर मंगलवार को मऊ क्रिकेट एकेडमी और गोरखपुर क्रिकेट क्लब के बीच एक रोमांचक 40-40 ओवरों का मुकाबला खेला गया।
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दोनों टीमों के बीच खेले गए इस मुकाबले में शानदार खेल का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें अंततः मऊ क्रिकेट एकेडमी ने बाजी मार ली। मैच के आयोजक सुंदरम दूबे ने बताया कि टॉस जीतकर मऊ क्रिकेट एकेडमी के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
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टीम ने सधी हुई शुरुआत करते हुए निर्धारित 40 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 265 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। मऊ की ओर से सलामी बल्लेबाज आदित्य सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 84 गेंदों में 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 78 रनों की शानदार पारी खेली।
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उनका साथ देते हुए मध्य क्रम के बल्लेबाज राहुल यादव ने ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए मात्र 52 गेंदों में 5 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत नाबाद 68 रन बनाए।
गोरखपुर क्रिकेट क्लब की ओर से गेंदबाजी में दीपक कुमार ने सबसे किफायती और धारदार गेंदबाजी करते हुए अपने 8 ओवरों में 38 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। वहीं, समीर खान को 2 सफलताएं मिलीं।
266 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गोरखपुर क्रिकेट क्लब की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने शुरुआती 10 ओवरों के भीतर ही अपने शीर्ष 3 विकेट मात्र 45 रनों पर गंवा दिए।
इसके बाद कप्तान विकास शुक्ला और अमित तिवारी ने चौथे विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी कर टीम को मुकाबले में वापस ला दिया। विकास शुक्ला ने 71 गेंदों पर 64 रन और अमित तिवारी ने 58 गेंदों पर 55 रनों की अर्धशतकीय पारियां खेलीं।
हालांकि, उनके आउट होने के बाद मऊ के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। निचले क्रम के बल्लेबाज लक्ष्य का दबाव नहीं झेल सके और पूरी गोरखपुर की टीम 38.2 ओवरों में 230 रन पर सिमट गई। इस प्रकार मऊ क्रिकेट एकेडमी ने यह मुकाबला 35 रनों से अपने नाम कर लिया।

मऊ क्रिकेट एकेडमी की तरफ से गेंदबाजी में स्पिनर विवेक राज ने मैच का पासा पलटते हुए अपने 7.2 ओवरों में 42 रन देकर 4 विकेट चटकाए। तेज गेंदबाज मोहम्मद आरिफ को भी 2 विकेट मिले। शानदार बल्लेबाजी (68 रन) और क्षेत्ररक्षण में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राहुल यादव को ‘’मैन ऑफ द मैच’’ चुना गया।
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