Mau News: टावर से केबल चोरी करने वाला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

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मऊ। शहर कोतवाली पुलिस ने बुधवार को टावर से तार चोरी करने वाला हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया। पुलिस को उसके पास से चोरी के 10 किलो केबल तार बरामद हुआ। इसकी जानकारी कोतवाल परमेंद्र सिंह ने देते हुए बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर भीटी से कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियुक्त झूरी सिंह उर्फ राणा सिंह पुत्र मदन सिंह निवासी नई बस्ती को गिरफ्तार किया गया। बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, गुंडा अधिनियम, आर्म्स एक्ट, चोरी सहित कुल 14 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं।