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Mau News: भंडारे से लौट रहे दो पक्षों में खूनी संघर्ष, चले लाठी-डंडे

Thu, 12 Nov 2026 01:12 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:12 AM IST
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Bloody clash between two groups returning from a community feast
कोपागंज। थाना क्षेत्र के पारा कुर्थीजाफरपुर गांव में सोमवार की रात भंडारे से लौटते समय दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों की ओर से लाठी-डंडे, भाला, फावड़ा, लोहे की रॉड और ईंट-पत्थर से हमला करने का आरोप लगाया गया है। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। एक पक्ष के युवक के दांत टूटने की भी बात कही गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में राहुल विश्वकर्मा पुत्र स्व. फागू विश्वकर्मा निवासी पारा कुर्थीजाफरपुर ने बताया कि नौ नवंबर की रात करीब 10:30 बजे वह अपने भाई मोहन के साथ घर के बगल में आयोजित भंडारे में गया था।
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लौटते समय रास्ते में गोलू, सुदर्शन, अंकित, रामशब्द साहनी, शत्रुघ्न और राजन गुप्ता समेत करीब एक दर्जन अज्ञात लोग गोलबंद होकर खड़े थे।
विरोध करने पर भाला, फावड़ा, लोहे की रॉड और ईंट-पत्थर से हमला कर दिया। मारपीट में राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके मुंह के दांत टूट गए। उसके भाई मोहन को भी चोटें आईं। आसपास के लोगों के पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।
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वहीं दूसरे पक्ष के सोहेलजीत पुत्र सुदर्शन निवासी पारा ने आरोप लगाया कि नौ नवंबर की रात करीब 10:30 बजे राहुल पुत्र फागू, राजा, राहुल, नितेश, मोहन, आलोक समेत कुछ अन्य लोग गांव में पार्टी कर रहे थे। उसे देखकर सभी गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर उसके साथ ही उसके पिता और भाई छोटू को लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया।
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इस मामले में पुलिस ने पहले पक्ष की प्राथमिकी में छह नामजद और करीब एक दर्जन अज्ञात, जबकि दूसरे प्राथमिकी में छह लोगों के नाम तहरीर में दर्ज हैं। इस तरह दोनों पक्षों की ओर से कुल 12 नामजद व्यक्तियों को शामिल किया गया है। थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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