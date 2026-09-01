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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Kutcha house collapses due to rain; power supply disrupted in two villages.

Mau News: बारिश से कच्चा मकान ढहा, दो गांवों की बिजली गुल

Tue, 01 Sep 2026 12:52 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:52 AM IST
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Kutcha house collapses due to rain; power supply disrupted in two villages.
सोहराबपुर गांव में बारिश से गिरा कच्चा मकान।संवाद - फोटो : 1
मऊ। जिले में सोमवार को हुई बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत दी, वहीं कई इलाकों में परेशानी भी बढ़ा दी। मुहम्मदाबाद गोहना तहसील के सोहराबपुर गांव में मूसलाधार बारिश से जीवित राम का कच्चा मकान पूरी तरह ढह गया। उधर, तेज हवा के साथ बारिश से सुरहुरपुर और चकजाफरी गांव में बिजली का तार टूट गया, जिससे आपूर्ति बाधित रही।
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नगर सहित जिले के विभिन्न हिस्सों में दोपहर बाद करीब 20 मिनट तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। कृषि विभाग के अनुसार सोमवार को 1.75 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अगस्त में अब तक 109.50 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बारिश के बाद अधिकतम तापमान एक डिग्री गिरकर 31 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता 88 प्रतिशत रही और छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। करहां : सोमवार दोपहर करीब तीन बजे तेज हवा के साथ बारिश होने से सुरहुरपुर और चकजाफरी गांव में विद्युत तार टूटकर गिर गया। हादसे की आशंका को देखते हुए बिजली निगम ने संबंधित क्षेत्र की आपूर्ति बंद कर दी। सूचना पर कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू किया। विद्युत उपकेंद्र करहां के अवर अभियंता छोटेलाल ने बताया कि तेज हवा के कारण तार टूटने से आपूर्ति बाधित हुई। कर्मचारियों को भेजकर मरम्मत कराई जा रही है। देर शाम तक आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।

सोहराबपुर गांव में बारिश से गिरा कच्चा मकान।संवाद

सोहराबपुर गांव में बारिश से गिरा कच्चा मकान।संवाद- फोटो : 1

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