Mau News: बारिश से कच्चा मकान ढहा, दो गांवों की बिजली गुल

नगर सहित जिले के विभिन्न हिस्सों में दोपहर बाद करीब 20 मिनट तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। कृषि विभाग के अनुसार सोमवार को 1.75 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अगस्त में अब तक 109.50 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बारिश के बाद अधिकतम तापमान एक डिग्री गिरकर 31 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता 88 प्रतिशत रही और छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। करहां : सोमवार दोपहर करीब तीन बजे तेज हवा के साथ बारिश होने से सुरहुरपुर और चकजाफरी गांव में विद्युत तार टूटकर गिर गया। हादसे की आशंका को देखते हुए बिजली निगम ने संबंधित क्षेत्र की आपूर्ति बंद कर दी। सूचना पर कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू किया। विद्युत उपकेंद्र करहां के अवर अभियंता छोटेलाल ने बताया कि तेज हवा के कारण तार टूटने से आपूर्ति बाधित हुई। कर्मचारियों को भेजकर मरम्मत कराई जा रही है। देर शाम तक आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।