फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Inauguration of Madaiya-Visarjan Ghat and Ramlila Maidan

Mau News: मड़ैया-विसर्जन घाट और रामलीला मैदान का लोकार्पण

Mon, 02 Nov 2026 01:19 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
Inauguration of Madaiya-Visarjan Ghat and Ramlila Maidan
नगर के मडैया घाट और विसर्जन घाट का लोर्कापण करते नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। स्रोत- स
मऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शनिवार की देर शाम को 5.31 करोड़ रुपये की तीन विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने मड़ैया घाट, विसर्जन घाट के निर्माण और रामलीला मैदान के सुंदरीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अपने 5 साल के विकास कार्यों का हिसाब भी जनता को दिया और विकास पुस्तिका का विमोचन किया।
विज्ञापन

समारोह में मंत्री ने कहा कि आज का दिन मऊ और उनके लिए सौभाग्य का दिन है। भगवान महादेव की कृपा और जनता के आशीर्वाद से पिछले पांच वर्षों में कई विकास कार्य हुए हैं। मऊ को विकास के नए मॉडल के रूप में स्थापित करना मेरा संकल्प है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह जनता को अपने किए कार्यों का हिसाब दे। इसी भावना से उन्होंने 5 साल के कार्यों को पुस्तिका के रूप में जनता के सामने रखा। पुस्तिका को डिजिटल माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाएगा।
विज्ञापन

मंत्री ने कहा कि मऊ के घाटों का विकास केवल निर्माण नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का प्रयास है। लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से मऊ महादेव घाट को विकसित किया गया है, जो आज विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल बन गया है। उन्होंने 50 देशों की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि मऊ का महादेव घाट किसी से कम नहीं। इस घाट पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखवाया गया, क्योंकि यह पूरे मऊवासियों का घाट है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मंत्री ने कहा कि शहर की सुंदरता केवल सड़कों और भवनों से नहीं, बल्कि लोगों की सोच और संस्कृति से होती है। इसलिए विकास के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जरूरी हैं। इस अवसर पर भव्य सांस्कृतिक संध्या भी हुई, जिसमें अलका पहाड़िया की टीम ने छठ गीत सुनाए और मथुरा की टीम ने राधा-कृष्ण नृत्य और फूलों की होली से सबका मन मोह लिया। संचालन विनीता जौहरी ने किया।

नगर के मडैया घाट और विसर्जन घाट का लोर्कापण करते नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। स्रोत- स

नगर के मडैया घाट और विसर्जन घाट का लोर्कापण करते नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। स्रोत- स

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed