Mau News: मड़ैया-विसर्जन घाट और रामलीला मैदान का लोकार्पण

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समारोह में मंत्री ने कहा कि आज का दिन मऊ और उनके लिए सौभाग्य का दिन है। भगवान महादेव की कृपा और जनता के आशीर्वाद से पिछले पांच वर्षों में कई विकास कार्य हुए हैं। मऊ को विकास के नए मॉडल के रूप में स्थापित करना मेरा संकल्प है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह जनता को अपने किए कार्यों का हिसाब दे। इसी भावना से उन्होंने 5 साल के कार्यों को पुस्तिका के रूप में जनता के सामने रखा। पुस्तिका को डिजिटल माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाएगा।मंत्री ने कहा कि मऊ के घाटों का विकास केवल निर्माण नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का प्रयास है। लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से मऊ महादेव घाट को विकसित किया गया है, जो आज विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल बन गया है। उन्होंने 50 देशों की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि मऊ का महादेव घाट किसी से कम नहीं। इस घाट पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखवाया गया, क्योंकि यह पूरे मऊवासियों का घाट है।मंत्री ने कहा कि शहर की सुंदरता केवल सड़कों और भवनों से नहीं, बल्कि लोगों की सोच और संस्कृति से होती है। इसलिए विकास के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जरूरी हैं। इस अवसर पर भव्य सांस्कृतिक संध्या भी हुई, जिसमें अलका पहाड़िया की टीम ने छठ गीत सुनाए और मथुरा की टीम ने राधा-कृष्ण नृत्य और फूलों की होली से सबका मन मोह लिया। संचालन विनीता जौहरी ने किया।