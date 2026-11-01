Mau News: टी20 मुकाबले में मऊ ने आजमगढ़ की टीम को 32 रनों से दी शिकस्त

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मऊ की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 186 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। मऊ की ओर से आदित्य सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों पर 67 रनों की आकर्षक पारी खेली। इसके अलावा राहुल यादव ने 32 गेंदों पर 45 रन और अभिषेक सिंह ने 18 गेंदों पर 27 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया।187 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आजमगढ़ की टीम मऊ की धारदार गेंदबाजी के सामने संघर्ष करती नजर आई। आजमगढ़ की तरफ से अमन यादव ने 39 और विवेक सिंह ने 31 रन बनाकर मैच में वापसी की कोशिश की, लेकिन मऊ के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट झटककर उन्हें लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया। निर्धारित 20 ओवरों में आजमगढ़ की पूरी टीम 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन ही बना सकी। मऊ की ओर से गेंदबाजी में दीपक यादव ने सबसे अधिक 3 विकेट चटकाए। वहीं, रोहित सिंह ने 2 और आकाश मौर्य ने 1 विकेट अपने नाम किया। शानदार बल्लेबाजी के लिए मऊ के आदित्य सिंह को ''मैन ऑफ द मैच''चुना गया।