Mau News: शराब के नशे में भाइयों में मारपीट, सुबह चारपाई पर मृत मिला छोटा भाई

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कोतवाली प्रभारी केके वर्मा ने बताया कि चक जाफरी निवासी चंद्रदेव राजभर के दो पुत्र हैं। बड़ा बेटा राजेश और छोटा दिनेश। बताया जा रहा है कि दोनों भाई शराब पीने के आदी थे।ग्रामीणों के मुताबिक, बड़ा भाई राजेश अक्सर शराब के नशे में रहता था और नशे में घर में विवाद करता था। उसकी हरकतों से परेशान होकर उसकी पत्नी कुछ समय पहले अपने दो छोटे बच्चों के साथ पंजाब चली गई थी। वहीं, छोटा भाई दिनेश अविवाहित था और मजदूरी कर परिवार की आर्थिक मदद करता था।रात तीन बजे तक चलता रहा विवाद : बताया गया कि बृहस्पतिवार रात दोनों भाई शराब पीकर घर लौटे थे। किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच लाठी-डंडे से मारपीट होने लगी।शोर सुनकर आसपास के लोगों ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन नशे में होने के कारण दोनों किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। ग्रामीणों के अनुसार, दोनों के बीच करीब रात तीन बजे तक विवाद चलता रहा।इसके बाद दोनों अपने-अपने चारपाई पर जाकर सो गए। शुक्रवार सुबह दिनेश अपनी चारपाई पर मृत पड़ा मिला। यह देख परिजनों में कोहराम मच गया।परिजनों की सूचना पर मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के बड़े भाई राजेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।