Mau News: 10 हजार दीपों से जगमग हुआ जिला स्टेडियम, खिलाड़ियों ने की आतिशबाजी

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शनिवार की शाम से ही स्टेडियम में क्रिकेट, हाकी, हैंडबाल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबाॅल, एथलेटिक्स खेल से जुड़े खिलाड़ी अपने-अपने मैदान पर दीपों को जलाना शुरु किया। इसके बाद सभी मैदानों पर लक्ष्मी-गणेश की पूजा अर्चना की गई।दीये से पूरा स्टेडियम परिसर जगमगा उठा था। स्टेडियम में आर्मी के लिए दौड़ का अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों ने भारत के नक्शे और इंडियन आर्मी का रंगोली बनाकर दीप जलाया।कार्यक्रम के आयोजक जिला क्रीड़ाधिकारी डीपी सिंह ने बताया कि स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों द्वारा अपने-अपने ग्राउंड पर शाम से दीपक जलाए गए।पूरे ग्राउंड पर लगभग दस हजार से अधिक दीयों के साथ रोशन होने से पूरा स्टेडियम परिसर रोशनी से नहा उठा। इस दौरान ओमेंद्र सिंह, पीएन सिंह, राजीव जायसवाल, सचिन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।