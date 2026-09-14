Mau News: मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की धनराशि अब सीधे बच्चों के खाते में

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मऊ। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड एवं सामान्य) के तहत लाभार्थी बच्चों को दी जाने वाली धनराशि अब सीधे उनके आधार लिंक बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये भेजी जाएगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी श्वेता त्रिपाठी ने बताया कि माता-पिता या अभिभावकों को बच्चे का बैंक खाता खुलवाना होगा। यदि बालक छोटा है, तो खाता खुलवाते समय उसका नाम प्राथमिक धारक के रूप में दर्ज कराना आवश्यक है। योजना की धनराशि हर हाल में बालक के आधार लिंक खाते में ही अंतरित की जाएगी। श्वेता त्रिपाठी ने सभी संरक्षकों से अपील की है। उन्हें अपने बच्चों के बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति तीन दिन के भीतर जिला प्रोबेशन कार्यालय, मऊ के कक्ष संख्या-45 में जमा करनी होगी। इससे योजना की धनराशि समय पर लाभार्थियों के खाते में भेजी जा सकेगी।