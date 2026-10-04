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Mau News: बीडीओ ने किया अन्नपूर्णा मॉडल प्रेरणा कैंटीन का शुभारंभ

Sun, 04 Oct 2026 12:44 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:44 AM IST
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BDO inaugurates Annapurna Model Prerna Canteen
बेलौली भोजीपुर में अन्नपूर्णा मॉडल प्रेरणा कैंटीन का फीता काटकर  शुभारंभ करते बीडीओ अनिल कुमार
फतहपुर मंडाव। स्थानीय विकास खंड क्षेत्र के बेलौली भोजीपुर में अन्नपूर्णा मॉडल प्रेरणा कैंटीन का शुभारंभ खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार मौर्य ने किया। इस दौरान उन्होंने कैंटीन के संचालन और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी ने कहा कि अन्नपूर्णा मॉडल प्रेरणा कैंटीन के माध्यम से लोगों को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध होगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। उन्होंने कैंटीन के सफल संचालन और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। इस अवसर पर एडीओ पंचायत पंकज मल्ल,शुभम तिवारी, पतरु तिवारी, अश्वनी सिंह सहित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रहीं।
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