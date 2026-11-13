Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Bade farewell to Goddess Lakshmi and prayed for prosperity.

Mau News: मां लक्ष्मी को किया विदा, समृद्धि की कामना की

Fri, 13 Nov 2026 12:42 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
Bade farewell to Goddess Lakshmi and prayed for prosperity.
चिरैयाकोट में निकला श्री लक्ष्मी पूजा विसर्जन जुलूस। संवाद
मुहम्मदाबाद गोहना।स्थानीय कस्बा बुधवार शाम से ही भक्ति और आस्था के रंग में डूबा रहा। ढोल-नगाड़ों, शंखनाद और जय माता दी के जयकारों के बीच मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की प्रतिमाओं का भव्य विसर्जन तमसा नदी स्थित राजघाट और फूल तमसा पुल के नीचे संपन्न हुआ। विसर्जन का क्रम देर रात तक चलता रहा और भोर करीब 3 बजे तक सभी प्रतिमाएं विसर्जित हो गईं।
विज्ञापन

विसर्जन से पहले बुधवार शाम करीब 7 बजे विभिन्न पूजा पंडालों व स्थानों से प्रतिमाओं का उत्थान हुआ। श्रद्धालु मां को विदा करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े। महिलाएं आरती उतार रही थीं, बच्चे और युवा जयकारे लगा रहे थे, तो बुजुर्ग हाथ जोड़कर मां से सुख-समृद्धि की कामना कर रहे थे।
विज्ञापन

विभिन्न स्थानों से आई प्रतिमाएं कस्बे के मुख्य चौराहे से होते हुए विजय स्तंभ चौक पर पहुंचीं। वहां से इरारतगंज, फरीदाबाद, आजमगढ़-मऊ रोड होते हुए शहीद चौराहा पहुंचीं और फिर मुख्य बाजार होते हुए तमसा नदी के दो घाटों पर विसर्जन के लिए पहुंचीं। पूरा रास्ता भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विसर्जन के दौरान क्षेत्राधिकारी जितेंद्र सिंह, एसडीएम अर्चना अग्निहोत्री, तहसीलदार, कोतवाल के. वर्मा सहित 6 से अधिक थानाध्यक्ष और पीएसी के जवान मौके पर डटे रहे। विसर्जन यात्रा के दौरान कुछ क्लबों के युवकों के बीच हल्का-फुल्का विवाद भी हुआ, लेकिन पुलिस की तत्परता से मामला तुरंत शांत हो गया और यात्रा फिर से भक्तिमय माहौल में आगे बढ़ गई।

12 घंटे बिजली कटौती से भी हुई दिक्कत : दिन में दोपहर 2 बजे से भोर 3 बजे तक करीब 12 घंटे बिजली कटौती से भी लोगों को परेशानी हुई, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। भोर करीब 3 बजे अंतिम प्रतिमा के विसर्जन के बाद पुलिस-प्रशासन ने राहत की सांस ली। श्रद्धालुओं ने मां से अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना के साथ विदाई दी।

चिरैयाकोट में निकला श्री लक्ष्मी पूजा विसर्जन जुलूस। संवाद

चिरैयाकोट में निकला श्री लक्ष्मी पूजा विसर्जन जुलूस। संवाद

चिरैयाकोट में निकला श्री लक्ष्मी पूजा विसर्जन जुलूस। संवाद

चिरैयाकोट में निकला श्री लक्ष्मी पूजा विसर्जन जुलूस। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed