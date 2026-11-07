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Mau News: आपातकालीन वार्ड में वैकल्पिक बर्न यूनिट शुरू

Sat, 07 Nov 2026 01:26 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:26 AM IST
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Alternative burn unit opened in the emergency ward
मऊ। जिला अस्पताल में बनी नई बर्न यूनिट भले ही विशेषज्ञ प्लास्टिक सर्जन के इंतजार में हों, लेकिन जलने वाले मरीजों का इलाज अब नहीं रुकेगा। अस्पताल प्रशासन ने आपातकालीन वार्ड में ही वैकल्पिक बर्न यूनिट शुरू कर दी है।
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12 बेड किए गए आरक्षित पुरुष और महिला यूनिट में 6-6, कुल 12 बेड सिर्फ बर्न मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। यहां भर्ती मरीजों की देखभाल जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम कर रही है।
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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पंकज राय ने बताया कि नवनिर्मित बर्न यूनिट को पूरी क्षमता से चलाने के लिए प्लास्टिक सर्जन, स्टाफ और उपकरण जरूरी हैं। शासन स्तर पर सर्जन की तैनाती के लिए लगातार पत्राचार किया जा रहा है।
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सीएमओ ने बताया कि जैसे ही प्लास्टिक सर्जन की तैनाती और जरूरी संसाधन मिलेंगे, नई बर्न यूनिट को उसकी पूरी क्षमता के साथ शुरू कर दिया जाएगा। विशेषज्ञ के आने तक मरीजों को कोई परेशानी न हो, यही हमारी पहली प्राथमिकता है।
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