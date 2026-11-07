Mau News: आपातकालीन वार्ड में वैकल्पिक बर्न यूनिट शुरू

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12 बेड किए गए आरक्षित पुरुष और महिला यूनिट में 6-6, कुल 12 बेड सिर्फ बर्न मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। यहां भर्ती मरीजों की देखभाल जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम कर रही है।मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पंकज राय ने बताया कि नवनिर्मित बर्न यूनिट को पूरी क्षमता से चलाने के लिए प्लास्टिक सर्जन, स्टाफ और उपकरण जरूरी हैं। शासन स्तर पर सर्जन की तैनाती के लिए लगातार पत्राचार किया जा रहा है।सीएमओ ने बताया कि जैसे ही प्लास्टिक सर्जन की तैनाती और जरूरी संसाधन मिलेंगे, नई बर्न यूनिट को उसकी पूरी क्षमता के साथ शुरू कर दिया जाएगा। विशेषज्ञ के आने तक मरीजों को कोई परेशानी न हो, यही हमारी पहली प्राथमिकता है।