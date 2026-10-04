फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Ajanta Cricket Academy, Ghazipur defeated BT Academy

Mau News: अजंता क्रिकेट एकेडमी गाजीपुर ने बीटी एकेडमी बलिया को 166 रनों से हराया

Sun, 04 Oct 2026 12:49 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
Ajanta Cricket Academy, Ghazipur defeated BT Academy
नगर के सहादतपुरा ​स्थित मैदान पर आयोजित ​क्रिकेट मैच में शाॅट लगाता बल्लेबाज। संवाद
मऊ। नगर के सहादतपुरा स्थित वेदांत क्रिकेट क्लब के मैदान पर शनिवार को खेले गए 40-40 ओवरों के मुकाबले में अजंता क्रिकेट एकेडमी गाजीपुर ने बीटी क्रिकेट एकेडमी बलिया को 166 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। ऑलराउंड प्रदर्शन (48 रन और 3 विकेट) करने वाले प्रियांशु को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच में बलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन गाजीपुर के बल्लेबाजों ने इस फैसले को गलत साबित कर दिया। अजंता क्रिकेट एकेडमी गाजीपुर ने 38.4 ओवरों में 273 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से गोलू यादव ने शानदार 65 रन और प्रियांशु ने महत्वपूर्ण 48 रनों की पारी खेली।
विज्ञापन

गाजीपुर की पारी में बलिया की ओर से दिए गए 74 अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) रनों ने भी विशाल स्कोर बनाने में अहम भूमिका निभाई। बलिया की तरफ से गेंदबाजी करते हुए पवन और हनी ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि दीपक, श्रेयांश, उपेंद्र, रौनक, शिवम और यश को 1-1 सफलता मिली।
विज्ञापन

274 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी बलिया की टीम अजंता एकेडमी के गेंदबाजों के आगे पस्त हो गई। रौनक के 45 रन और 36 एक्स्ट्रा रनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज गाजीपुर की गेंदबाजी का सामना नहीं कर सका और पूरी टीम 30.1 ओवरों में महज 108 रनों पर ढेर हो गई। गाजीपुर की ओर से प्रियांशु ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके, वहीं अर्शलान और अंश को 2-2 विकेट मिले। मैच में अंपायरिंग यश और अमरीश ने की, जबकि स्कोरिंग की जिम्मेदारी प्रवीण ने निभाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed