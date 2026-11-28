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यातायात माह में अभियान के तहत विशेष रूप से बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोड, ओवरस्पीडिंग, नशे की हालत में वाहन चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वालों पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। एआरटीओ और यातायात पुलिस ने पांच बार नियम तोड़ने पर जनवरी से अक्तूबर तक 72 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए थे। जबकि नवंबर यातायात माह में दुर्घटना करने पर 27, शराब के नशे, तेज रफ्तार और ओवरलोड में 51 के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। 27 लोगों ने वाहन चलाते समय भीषण दुर्घटना की थी।दुर्घटना होने पर नहीं मिलेगा लाभनियम के अनुसार लाइसेंस निलंबन के दौरान यदि वाहन चालक के साथ किसी तरह की दुर्घटना होती है, तो क्लेम नहीं हो पाएगा न ही मुआवजा मिलेगा। ई-चालान की सूचना मैसेज के जरिए वाहन स्वामियों को दी जाती है। अक्सर उनकी शिकायत होती है कि उन्हें ई-चालान की सूचना नहीं मिल पाती है। ऐसे में लोगों को अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराने की जरूरत है।स्टंटबाजों का भी निरस्त हुआ था लाइसेंसजनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक यातायात पुलिस और एआरटीओ ने 20 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए थे। इनमें पांच लोग तीन बार से अधिक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए थे। चार स्टंटबाजों के लाइसेंस निलंबित हुए थे, जो भीड़ के बीच तेज रफ्तार बाइक चलाते थे। 01 जनवरी 2026 से 02 फरवरी 2026 तक 10 ऐसे वाहन मिले हैं, जिनका 10 से अधिक बार चालान हुआ है।यातायात माह में सुरक्षित यात्रा को लेकर वाहन चालकों को जागरूक करने के साथ ही कमी पाए जाने पर उनका चालान भी किया जा रहा है। नवंबर महीने में छह लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। 10 पेंडिंग है, जिन्हें निलंबित करना है, इनमें बस चालकों के भी लाइसेंस शामिल हैं, जो बिना परमिट और रात में तेज गति में चलते हैं।- सुहेल अहमद, एआरटीओ मऊ