फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   700 patients underwent health check-ups at a free medical camp.

Mau News: निः शुल्क चिकित्सा शिविर में हुआ 700 मरीजों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

Wed, 04 Nov 2026 12:09 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
700 patients underwent health check-ups at a free medical camp.
चिरैयाकोट नगर पंचायत  क्षेत्र स्थित मनाजीत गांव में लगे नि:शुल्क चिकित्सा ​शिविर में दवा लेते म
चिरैयाकोट। स्थानीय नगर पंचायत क्षेत्र स्थित मनाजीत गांव के एक इंटर कॉलेज के प्रांगण में मंगलवार को नगर पंचायत अध्यक्ष रामप्रताप यादव और ग्राम प्रधान जयप्रताप यादव के नेतृत्व में निः शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन जनपद के शारदा नारायण हॉस्पिटल वेलफेयर ट्रस्ट के तहत किया गया।
विज्ञापन

इस अवसर पर शारदा नारायण हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डाॅ. संजय सिंह, डाॅ. विनीता सिंह, डाॅ. सुजीत सिंह, डाॅ. विशाल सिंह, डाॅ. नवीन श्रीवास्तव, डाॅ. मालिका सिंह के टीम द्वारा क्षेत्र के 700 से अधिक लोगो का नि:शुल्क चिकित्सा शिविर परीक्षण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक नगर पंचायत चेयरमैन रामप्रताप यादव, मनाजीत ग्राम प्रधान जयप्रताप यादव, रामाधार यादव, मुन्ना सिंह, अखंडप्रताप सिंह आदि शामिल थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed