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मिश्रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान (दुवासु) में आयोजित चार दिवसीय पशु चिकित्सा रोग विज्ञान कांग्रेस-2026 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसमें देश-विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से करीब 300 वैज्ञानिकों और शोधार्थियों ने प्रतिभाग किया।कांग्रेस में नौ वैज्ञानिक सत्र हुए। इनमें मौखिक और पोस्टर प्रस्तुतियों के माध्यम से पशु रोगों के निदान, रोगजनन, आधुनिक जांच तकनीक और पशु स्वास्थ्य संरक्षण से जुड़े शोध प्रस्तुत किए गए। इंडियन एसोसिएशन ऑफ वेटरनरी पैथोलॉजिस्ट की ओर से 11 पुरस्कार प्रदान किए गए। कुलपति डॉ. अभिजित मित्र ने कहा कि ऐसे आयोजन वैज्ञानिकों और युवा शोधार्थियों के बीच ज्ञान एवं अनुभव के आदान-प्रदान का बेहतर मंच हैं। आयोजन सचिव डॉ. देश दीपक सिंह ने आभार जताया।