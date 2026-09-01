Mathura News: जाट समाज के हित की बात करने वाले प्रत्याशी का करेंगे समर्थन

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मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष राजेश चौधरी ने कहा कि आगामी चुनाव में संगठन उसी प्रत्याशी का सहयोग करेगा, जो जाट समाज के हित और अधिकारों की बात करेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह ने भी समाज के हित में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। प्रदेश सचिव शिवराज सिंह हिंडोल ने संगठन को मजबूत करने के साथ युवाओं को जाट समाज के गौरवशाली इतिहास की जानकारी देने की आवश्यकता पर जोर दिया। जिला उपाध्यक्ष चौधरी रामवीर सिंह ने कहा कि एकता और संघर्ष के बल पर ही समाज को सफलता मिल सकती है। सुभाष चौधरी, राजवीर सिंह नौहवार, कैप्टन विक्रम सिंह, चौधरी केशव पहलवान, दिनेश चौधरी भी विचार व्यक्त किए। इस दौरान दिगंबर सिंह, नेत्रपाल सिंह, सतवीर सिंह, देशराज सिंह, लक्ष्मण सिंह आदि मौजूद रहे।