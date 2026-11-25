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बैठक में सिंचाई, अतिक्रमण, अवैध खनन और पानी चोरी से जुड़ी करीब ढाई दर्जन शिकायतें रखी गईं। नगला कनकू के निरंजन सिंह ने अहमल माइनर में सिल्ट सफाई नहीं होने, तेहरा के अरविंद सिंह रावत ने करील माइनर की पटरी पर अतिक्रमण से रास्ता बंद होने और जिखनगांव के हरिमोहन शर्मा ने ड्रेन की करीब नौ बीघा जमीन राजस्व अभिलेखों में दूसरे लोगों के नाम दर्ज होने का मामला उठाया।मानागढ़ी के सुभाष नौहवार ने गोरोला और ऊटासानी माइनरों की टेल तक पानी पहुंचाने, बेरा के शैलेंद्र सिंह ने नहरों की पटरियों से सिल्ट हटाने, गड़सौली के सोनवीर सिंह ने माइनर को अवैध खनन से क्षतिग्रस्त करने और चोमूंहा के गोपीचंद ने शेरगढ़ राजवाह से पानी चोरी की शिकायत की।उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए कि किसानों की शिकायतों का निस्तारण कार्यालय में बैठकर नहीं, बल्कि मौके पर किसान की मौजूदगी में कराया जाए। किसान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, सोनवीर सिंह, अवधेश रावत और दीपक चौधरी ने सिल्ट सफाई कार्यों की गुणवत्ता पर संतोष जताया।बैठक में देहात क्षेत्र के विद्युत विभाग के सभी अधिशासी अभियंताओं के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की गई। बैठक में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता नवीन कुमार समेत विभिन्न विभागों के सहायक अभियंता मौजूद रहे।