फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Viral in Vrindavan crowd of patients in hospitals increased

Mathura News: वृंदावन में वायरल का प्रकोप, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ी

Wed, 09 Sep 2026 01:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
Viral in Vrindavan crowd of patients in hospitals increased
वृंदावन। मौसम में बदलाव और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण वृंदावन में वायरल का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले चार दिनों में एक हजार से अधिक बुखार के मरीज सामने आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस बुखार को ठीक होने में सात से दस दिन का समय लग रहा है, जिससे अस्पतालों में लंबी कतारें लगी हैं।
विज्ञापन

बारिश के बाद बढ़ी उमस और तापमान में उतार-चढ़ाव से वायरल बुखार, सर्दी-खांसी, गले में संक्रमण, एलर्जी, डायरिया और सांस संबंधी परेशानियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मच्छरों की संख्या बढ़ने से डेंगू समेत अन्य मच्छर जनित बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। जिला संयुक्त चिकित्सालय में पिछले सात दिनों से प्रतिदिन 600 से 700 मरीज बाह्य रोगी विभाग में आ रहे हैं। इनमें से प्रतिदिन 250 से 300 मरीज वायरल बुखार के होते हैं। अस्पताल में तीन डॉक्टर वायरल के मरीजों का उपचार कर रहे हैं।
विज्ञापन

आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंजली सिंह ने बताया कि प्रतिदिन आने वाले रोगियों में 50 फीसदी से अधिक वायरल बुखार के मरीज हैं। उन्होंने बताया कि बदलते मौसम और एक-दूसरे के संपर्क में आने से वायरल बुखार फैल रहा है। इस बार वायरल बुखार अधिक ताप के साथ आ रहा है, जिससे व्यक्ति को तेजी से कमजोरी और घबराहट हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उपचार और बचाव के उपाय
डॉक्टर अंजली सिंह ने सलाह दी कि तेज बुखार आने पर पैरासीटामाल लें और तुरंत अच्छे डॉक्टर से परामर्श करें। दवा केवल डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। अधिकांश वायरल संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के संपर्क और खांसने-छींकने से निकलने वाली बूंदों से फैलते हैं। इसलिए हाथों की स्वच्छता, पर्याप्त नींद, पौष्टिक भोजन और संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना जरूरी है। यदि बुखार लगातार चार दिनों तक बना रहे या बार-बार लौट रहा हो तो चिकित्सक को दिखाना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed