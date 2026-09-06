Mathura News: प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन

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ग्रामीण प्रीतम, गोविन्दा, गोविंद मुखिया, राजवीर, रामवीर बीडीसी, गुरदेव, शिवम, संजीव आदि का आरोप है कि टायर प्लांट बिना मानकों के चल रहे हैं। दिन-रात चिमनियों से काला जहरीला धुआं निकल रहा है। केमिकल युक्त कचरा खुले में फेंका जा रहा है। हर घर में सांस, दम घुटने, खांसी, एलर्जी के मरीज हैं। टीबी, अस्थमा, फेफड़ों और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां आम हो गई हैं।लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में कई परिवार उजड़ चुके हैं। टायर प्लांट से फैल रहे जहर की कई बार लिखित और मौखिक शिकायत प्रदूषण विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों से की गई, लेकिन अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भोलू ने बताया कि कार्रवाई न होने के चलते ग्रामीणों का सब्र अब टूट गया है। शनिवार को सैकडों की संख्या में ग्रामीण ने जुलूस निकालकर नारेबाजी की।