Mathura News: अड़ींग पंचायत भवन पहुंची विजिलेंस टीम

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ठेकेदार परवेज अहमद ने ग्राम पंचायत के कई लोगों पर बकाया भुगतान जारी करने के एवज में अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों और विजिलेंस से शिकायत की थी। इसी शिकायत के आधार पर विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव मनीष भंडारी को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।अब तक इस मामले में सचिव की गिरफ्तारी ही चर्चा में रही है, लेकिन शिकायत में अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आई है। आरोप है कि इन लोगों ने ठेकेदार से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से रकम ली थी। विजिलेंस टीम ने पंचायत भवन पहुंचकर इन लेनदेन और संबंधित अभिलेखों की जानकारी जुटाई। विजिलेंस टीम ने अन्य लोगों से पूछताछ की है। एसपी विजिलेंस राजकुमार अग्रवाल का कहना है विवेचना के लिए टीम अड़ींग पहुंची थी।