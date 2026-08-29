Mathura News: आधार-पैन कार्ड में फर्जीवाड़ा कर लोन पर सामान लेने वाले दो गिरफ्तार

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कारब निवासी विपिन चौधरी ने थाना महावन में शिकायत प्रार्थना पत्र दिया। इसमें बताया कि उनके आधार और पैन कार्ड को एडिट कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। इन दस्तावेजों के आधार पर एक मोबाइल फोन फाइनेंस कराया गया और बाद में उसे हाथरस निवासी एक व्यक्ति को बेच दिया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों के आधार और पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज में एडिटिंग कर फर्जी कागजात तैयार करते थे। इसके बाद इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न फाइनेंस कंपनियों से मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान व अन्य वस्तुएं लोन पर खरीदकर उन्हें दूसरे लोगों को बेच देते थे। क्षेत्राधिकारी महावन संजीव कुमार राय ने बताया कि महावन पुलिस ने बृहस्पतिवार शाम आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बोदला-बिचपुरी रोड निवासी संजय कुमार और आगरा के ही थाना सदर बाजार के देवरी रोड निवासी प्रिंस को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया।