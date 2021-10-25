Mathura News: श्रद्धालुओं के टेंपो में ट्रैक्टर ने मारी टक्कर

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आगरा के लोहामंडी क्षेत्र स्थित कुम्हार वाली गली निवासी राजेंद्र सिंह, निशा, करन, पुष्पा, माया देवी, चंद्रकांत, रेखा, जगन, रजनी सिंह और लतेश शुक्रवार सुबह टेंपो में सवार होकर बरसाना में आयोजित शिव पुराण कथा सुनने जा रहे थे। श्रद्धालुओं से भरा टेंपो जाव गांव की पुलिया के समीप पहुंचा था। इसी दौरान सामने से तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी। आमने-सामने की टक्कर होते ही टेंपो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टेंपो में बैठे श्रद्धालुओं में चीख-पुकार मच गई।हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। दुर्घटना के बाद टेंपो में कई श्रद्धालु फंस गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से टेंपो में फंसे घायलों को उपचार के लिए भेजा। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने युवती लतेश को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल अन्य श्रद्धालुओं का उपचार कराया गया। पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त टेंपो और ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया।