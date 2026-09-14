Mathura News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:33 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:33 AM IST
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गणपति स्थापना
परिदें फाउंडेशन द्वारा गणपति स्थापना शोभायात्रा ग्रोइंग सोल किड्स गुरुकुल विद्यालय बिरला मंदिर के पास से सुबह 10 बजे से।
इको फ्रेंडली विशाल गणेश प्रतिमा की स्थापना फरह के प्राइमरी चौक पर सुबह 11 बजे।
ऑडिशन
श्रीअग्रवाल सभा महिला समिति द्वारा अग्रसेन जयंती मेले के लिए ऑडिशन अग्रवाटिका मसानी रोड व तिलक द्वार अग्रवाल धर्मशाला होली गेट पर दोपहर 3 बजे से।
शोभायात्रा
श्रीगणेश शोभायात्रा का आयोजन रामलीला मैदान राया से दोपहर 3 बजे से।
भारत कीयात्रा
जेसीआई मथुरा पंखुरी द्वारा भारत की यात्रा कार्यक्रम होटल कंदब कुटीर वृंदावन में दोपहर 3:30 बजे से।
नच बलिए नाइट
जेसीआई मथुरा द्वारा नच बलिए नाइट का आयोजन होटल ब्रजवासी रॉयल में शाम 8 बजे से।
विज्ञापन
परिदें फाउंडेशन द्वारा गणपति स्थापना शोभायात्रा ग्रोइंग सोल किड्स गुरुकुल विद्यालय बिरला मंदिर के पास से सुबह 10 बजे से।
इको फ्रेंडली विशाल गणेश प्रतिमा की स्थापना फरह के प्राइमरी चौक पर सुबह 11 बजे।
ऑडिशन
श्रीअग्रवाल सभा महिला समिति द्वारा अग्रसेन जयंती मेले के लिए ऑडिशन अग्रवाटिका मसानी रोड व तिलक द्वार अग्रवाल धर्मशाला होली गेट पर दोपहर 3 बजे से।
शोभायात्रा
श्रीगणेश शोभायात्रा का आयोजन रामलीला मैदान राया से दोपहर 3 बजे से।
भारत कीयात्रा
जेसीआई मथुरा पंखुरी द्वारा भारत की यात्रा कार्यक्रम होटल कंदब कुटीर वृंदावन में दोपहर 3:30 बजे से।
नच बलिए नाइट
जेसीआई मथुरा द्वारा नच बलिए नाइट का आयोजन होटल ब्रजवासी रॉयल में शाम 8 बजे से।